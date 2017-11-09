Население Чехии стареет

Население Чешской Республики стареет. За последние 15 лет число жителей в возрасте до 30 лет сократилось почти на 750 тыс. до 3,3 млн человек или 32% от общей численности населения. В 2001 году этот показатель равнялся 4 млн и 39% соответственно. Об этом 9 ноября сообщило Чешское статистическое управление.

«Молодежи становится все меньше, прежде всего, в регионах, особенно в Карловарском крае, где темпы сокращения молодого населения значительно превысили общегосударственный уровень. В то же время растет доля пожилых людей. По состоянию на декабрь 2016 года в Чешской Республике ежемесячно выплачивалось более 2,3 млн пенсий по старости, количество людей старше 65 лет превысило 1,8 млн человек. Этот показатель единственный, который будет стабильно расти в ближайшие десятилетия и достигнет 30% к середине века», - говорится в сообщении ЧСУ.