Население Чехии составило 10,6 млн человек, что стало самым высоким показателем со 2-й мировой войны

Согласно данным Статистического управления (ČSÚ), в 2017 г. число жителей Чехии увеличилось примерно на 31 тыс., достигнув 10 610 055 человек. В последний раз численность населения достигала 10,6 млн в конце Второй мировой войны.

Миграция из других стран составила 28 000 человек, что стало самым высоким показателем с 2010 г. В 2017 г. средний возраст населения увеличился с 42 до 42,2 лет. Число свадеб в прошлом году оказалось самым высоким за последние десятилетие.

Число рождений превысило число смертей. В стране родилось 114 405 детей. Доля младенцев, появившихся на свет вне брака, увеличилось до 49%. Число смертей составило 111 443 человек, что стало самым высоким показателем за последние 20 лет.