Новости NASA назвало астрономическим снимком дня чешскую фотографию

23-12-2016 14:35 | Ольга Васинкевич

Американское Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в качестве астрономического снимка дня фотографию чешского автора Петра Горалека. За 20 лет существования конкурса это пятая фотография, сделанная на территории Чешской Республики. На панорамной фотографии Петра Горалека под названием «Когда-то давно во время зимнего солнцестояния» автор стоит на берегу Сечского водохранилища, расположенного в Хрудимском регионе и всматривается в небо в направлении планеты Венера. Это уже восьмая победа Горалека в конкурсе NASA, три из его фотографий были сделаны в Чехии.

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Прага отмечает Сочельник раздачей традиционного рыбного супа 24-12-2016 11:25 | Катерина Айзпурвит 24 декабря, в Сочельник, в центре столицы раздают традиционный рыбный суп, который предназначается, прежде всего, бедным и бездомным, однако попробовать его могут все желающие. Для раздачи на Староместской площади, в которой с 11 ч утра участвует мэр Праги Адриана Крначова, повара приготовили 2000 порций этого блюда. На Вацлавской площади 1000 порций раздает глава администрации Праги-1 Олдржих Ломецкий и его помощники. В этом году пражские повара использовали для приготовления супа карпов из Збирога, а также 100 кг овощей, включая морковь, сельдерей и петрушку, а также 30 кг лука, 70 кг муки, 50 кг масла, 45 л сметаны и 3 л коньяка и карамель.

В Чехии начинается эпидемия гриппа 23-12-2016 16:41 | Катерина Айзпурвит Как сообщила ČTK пресс-секретарь Министерства здравоохранения, в Оломоуцком и Моравско-Силезском краях ЧР зафиксировано более 1700 заболевших гриппом на 100 000 человек, что приближается к эпидемиологическому порогу. В прочих 11 краях ЧР, включая Прагу, количество заболевших сколеблется в диапазоне от 1000 до 1500 человек на 100 000, а в Карловарском крае этот показатель пока еще ниже. При этом число заболеваний гриппом типа A(H3) существенно выросло за последние две недели. «В настоящий момент мы оцениваем ситуацию в Чешской Республике как начало эпидемии гриппа», – сообщила главный санитарный врач страны Эва Готтвальдова.

На Главном вокзале в Праге вновь звучала Чешская рождественская месса Я. Я. Рыбы 23-12-2016 15:34 | Ольга Васинкевич Уже в 16-й раз в зале отправлений пражского Главного вокзала зазвучала Чешская рождественская месса. Знаменитое произведение Якуба Яна Рыбы присутствующие услышали в исполнении «национального хора певцов и музыкантов». Участие в акции, созванной через сеть Facebook, приняло несколько сотен человек, многие спонтанно присоединялись прямо на месте. Традиционную «Рыбовку» можно будет услышать в пятницу также под Карловым мостом на пражской Кампе. Впервые Чешская рождественская месса Я. Я. Рыбы прозвучала на Рождество Христово в 1796 году в католическом костеле Воздвижения Святого Креста в Старом Рожмитале. Популярной она стала, однако, лишь в XIX веке.

Прогноз погоды на 24 декабря 23-12-2016 14:40 | Ольга Васинкевич В субботу, 24 декабря, ожидается облачная погода. В течение дня местами пройдут дожди. Днем максимальная температура воздуха от +3 до +7 °C, в Моравии – от 0 до +4 °C. Ветер слабый южного направления 3-7 м/с, в течение дня изменится на западный.

NASA назвало астрономическим снимком дня чешскую фотографию 23-12-2016 14:35 | Ольга Васинкевич Американское Национальное агентство по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в качестве астрономического снимка дня фотографию чешского автора Петра Горалека. За 20 лет существования конкурса это пятая фотография, сделанная на территории Чешской Республики. На панорамной фотографии Петра Горалека под названием «Когда-то давно во время зимнего солнцестояния» автор стоит на берегу Сечского водохранилища, расположенного в Хрудимском регионе и всматривается в небо в направлении планеты Венера. Это уже восьмая победа Горалека в конкурсе NASA, три из его фотографий были сделаны в Чехии.

В пражских костелах можно увидеть десятки Святых Вертепов 23-12-2016 14:07 | Ольга Васинкевич Более трех десятков Святых Вертепов смогут увидеть гости в пражских костелах с кануна Рождества, так называемого, Щедрого вечера, на протяжении всех рождественских праздников. Чтобы сделать прогулку по костелам приятной и интересной для детей и взрослых, Пражское Архиепископство выпустило специальный путеводитель по костелам. Из брошюры будет можно получить информацию о 36 самых интересных пражских Святых Вертепах, принимающих участие в проекте Betlémy 2016 (Вертепы 2016). У всех вертепов разная история – одни были созданы по заказу, другие являются плодом трудов нескольких поколений одной семьи. Часто фигурки в вертепах отражают обычаи того региона, в котором они были созданы.

Прага – одно из лучших мест для покупок в последний момент 23-12-2016 12:41 | Ольга Васинкевич Прага – город, в котором очень удобно делать покупки в последний момент. Магазины города располагают хорошим предложением фирменных товаров за приемлемые цены. Такая информация стала известна из рейтинга журнала The Economist. Столица Чехии при сравнении условий шопинга в 20 метрополиях мира заняла восьмое место. При составлении рейтинга издание сравнивало присутствие на рынке глобальных фирменных магазинов в отдельных городах, чтобы выяснить пестроту ассортимента товаров. Далее рассматривалось отношение цена – результат с точки зрения ежедневных затрат для туристов и выгоду при совершении покупки. Для сравнения товаров использовалась стоимость алкоголя, одежды и парфюмерии. Первое место занял Дубай. Санкт-Петербургу досталось 10 место, а Москва не попала в двадцатку The Economist.

Неумеренное потребление пива оказывает губительное влияние на здоровье чехов 23-12-2016 12:18 | Ольга Васинкевич В соответствии с недавно проведенными исследованиями, неумеренное потребление пива оказывает губительное влияние на здоровье чешской популяции. Специалисты с факультета Спортивных исследований университета им. Масарика в Брно сравнили данные о питании и наиболее частых заболеваниях в 42 странах. В ходе этого анализа они пришли к выводу, что чехам следует уделять гораздо больше внимания количеству выпиваемого алкоголя, а также потреблению в пищу картофеля и злаковых. «Потребление пива – самый разрушительный фактор в чешском питании, гораздо худший, чем потребление в пищу любых других продуктов. В настоящее время мы находимся на первом месте в европейской статистике по заболеваниям раком поджелудочной железы и почек. В данном случае нельзя ставить под сомнение прямую связь с потреблением алкоголя», - подытожил главный автор обширного исследования Павел Грасгрубер.

Среди жертв берлинского теракта 19 декабря оказалась гражданка ЧР 23-12-2016 11:07 oбновлено | Катерина Айзпурвит Первой жертвой из Чехии террористических атак, происходящих в Европе, стала Надя Чижмарова. Как сообщает МИД ЧР, она уже долгое время жила и работала в Германии. Жертвами нападения, когда на посетителей рождественской ярмарки террорист направил 19-тонный грузовик, стали 12 человек, среди которых оказалось шестеро немцев, туристки из Израиля и Италии и гражданка Чехии. Преступник также убил водителя угнанной фуры, гражданина Польши. Немецкие органы подозревают в совершении этого преступления тунисца Аниса Амира. По данным, которые обнародовало агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности, Амир в ночь на 23 декабря был убит в ходе перестрелки с полицией в Милане, произошедшей во время ночной проверки документов дорожной полицией.



В пятницу на внеочередной пресс-конференции министр иностранных дел Любомир Заоралек сообщил, что звонил мужу погибшей чешки Нади Чижмаровой, выразил ему соболезнования и готовность помочь. Министр также подчеркнул, что «люди не должны быть запуганными происходящим». По сообщению Любомира Заоралека, вероятность того, что среди жертв есть еще граждане Чехии чрезвычайно мала.