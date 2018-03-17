Нарушение ночного покоя светом будет караться штрафом

Эва Туречкова
17-03-2018
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Нарушение ночного покоя световым воздействием будет караться штрафом в десять тысяч крон (400 евро). В чешском законодательстве до сих пор отсутствовала административная ответственность за созданиевредных световых условий в ночное время. По словам Ганы Малой из МВД, соответствующая норма будет введена в течение текущего года.

Излишнее светоизлучение в ночное время суток приводит к негативному воздействию на организм не только людей, но и животных, уверены специалисты, цитируемые изданием Lidové noviny.

 
 
 
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