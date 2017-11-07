Налоговые потери Чехии – 80 миллиардов крон

Антон Каймаков
07-11-2017
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До 80 миллиардов крон (3,1 миллиарда евро) налоговых потерь несет Чехия ежегодно. Меньшая часть упомянутой суммы теряется из-за того, что наднациональные компании выводят свои доходы в страны, относящиеся к категории «налогового рая». Основная же масса налоговых потерь возникает в результате цепных махинаций со списанием НДС.

Финансовое управление Чехии за прошлый год разослало фирмам дополнительные извещения с требованиями доплатить в казну в общей сложности 886 миллионов крон (34,5 миллиона евро). Это в два раза больше, чем составили недоплаты за 2015 год и в 16 раз больше, чем в 2014 году.

 
 
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