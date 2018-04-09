Наибольшие симпатии у чехов вызывают словаки, хуже всего отношение к цыганам

Тимур Кашапов
09-04-2018
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Центр исследований общественного мнения опубликовал результаты опроса, в рамках которого выяснялось отношение жителей Чехии к иностранцам. Опрос показал, что наибольшие симпатии у них вызывают словаки, к которым хорошо относится более 80% опрошенных, за ними следуют поляки (50%), греки (38%), немцы (34%), евреи (30%), венгры (30%) и болгары (25%).

К четырем национальностям чехи относятся преимущественно негативно. Речь идет о русских (25%), сербах (22%), украинцах (21%) и китайцах (21%). Больше всего чехам не нравятся румыны, албанцы, арабы и цыгане, причем отношение к двум последним национальностям отношение за последний год значительно ухудшилось.

 
 
 
 
 
 
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