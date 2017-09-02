Награда за восстановление госпиталя Кукс

Национальный институт по охране памятников архитектуры был удостоен премии Grand Prix европейского культурного наследия Evropa Nostra за восстановление и реставрацию комплекса госпиталя Кукс эпохи барокко. Теперь об этом напоминает специальная табличка, укрепленная на стене архитектурного комплекса. Решение о награждении и вручении финансовой премии в размере 10 тысяч евро было принято в середине мая текущего года в Турку.

В этот раз в финал конкурса Evropa Nostra вышло 29 проекта из 202 выдвинутых на соискание престижной премии. Grand Prix в разных категориях было присуждено 7 участникам.

Кроме проекта реставрации госпиталя Кукс Чехия также выдвинула на конкурс образовательный проект "Памятники - это интересно" (Památky nás baví). Он также прошел в финал Evropa Nostra.