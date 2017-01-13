Новости Надежда Савченко встретилась с чешскими законодателями

13-01-2017 11:02 | Антон Каймаков

Украинский депутат Надежда Савченко в штабе фракции оппозиционной партии ТОР 09 встретилась с чешскими законодателями. Темой обсуждения было актуальное положение украинских пленных, к поддержке которых Надежда Савченко призвала политиков Чехии. Также она просила законодателей развивать связи и сотрудничество с политическими представителями Украины. Глава партии ТОР 09 Мирослав Калоусек, преподнеся украинской гостье небольшой подарок, назвал Надежду Савченко «символом свободы и сопротивления агрессору».

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Чехия может предоставить кредит МВФ 13-01-2017 17:55 oбновлено | Антон Каймаков Правительство Чешской Республики обсудит возможность представления кредита Международному валютному фонду в объеме 40 миллиардов крон (1,5 миллиарда евро). Новый кредитный договор должен заменить собой предыдущий. Финансовые средства Чехия одалживала МВФ и в иные годы.

Депутаты поддержали рост налоговых скидок на детей 13-01-2017 17:15 | Антон Каймаков Чешские депутаты поддержали правительственный пакет налоговых изменений, который в первую очередь увеличивает налоговую скидку на второго, третьего и четвертого ребенка. Одновременно были отвергнуты предложения оппозиции по внесению изменений в систему взимания НДС, а также по отмене или видоизменению системы электронного учета выручки. Часть предпринимателей итог голосования депутатов подвергли критике.

Шестой очаг птичьего гриппа 13-01-2017 16:35 | Антон Каймаков На территории Чехии был выявлен уже шестой очаг распространения вируса птичьего гриппа типа H5N8. В данном случае пострадала небольшая птицеферма в селе Долни Горжице - Хотчина в окрестностях города Табор. Птичий грипп вновь был выявлен в Чехии по прошествии 10 лет.

Папа Римский приглашен в Лидице 13-01-2017 15:53 | Антон Каймаков Президент Чешской Республики Милош Земан пригласил Папу Римского Франциска в июне посетить Мемориал Лидице, которая была полностью уничтожена фашистами во время второй мировой войны. В 2017 году 75-я годовщина этой трагедии. В письме главе Ватикана Милош Земан описал историю уничтоженной и возродившейся после войны деревни, а также ее символическое значение для стран в настоящее время охвачены войнами.

Ондржей Палат признан первой звездой дня в НХЛ 13-01-2017 14:23 | Тимур Кашапов Официальный сайт Национальной хоккейной лиги объявил трех звезд очередного игрового дня. Третьей звездой стал вратарь «Нэшвилла» Юуси Сарос, пропустивший одну шайбу в матче с «Бостоном» (2:1) и отбивший 35 из 36 бросков. Вторая звезда дня – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтель, на счету которого 3 очка в матче с «Нью-Джерси». А лучшим игроком дня стал Ондржей Палат. Чешский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» в победном матче своей команды с «Баффало» (4:2) набрал 3 очка за 2 шайбы и одну результативную передачу. Отметим, что воспитанник хоккейного клуба «Фридек-Мистек» впервые удостоился подобного звания.

Подпись в поддержку президентского кандидата только с паспортом 13-01-2017 14:22 | Антон Каймаков Депутаты изменили регламент сбора подписей в поддержку президентских кандидатов. Согласно правилам, баллотироваться в президенты в Чехии могут граждане, собравшие в свою поддержку 50 тысяч подписей. Ныне рядом с автографом необходимо будет написать и номер паспорта. Законодатели, таким образом, стремятся избежать споров по поводу того, реальные или вымышленные имена значатся в списках сторонников того или иного президентского кандидата.

Мартин Прокоп и Ондржей Климчив вошли в десятку лучших на этапе «Дакара-2017» 13-01-2017 11:42 | Тимур Кашапов 10-й этап ралли-рейда «Дакар-2017» стал очень богатым на события. Организаторам удалось провести 10-й этап по ранее запланированному маршруту, тем не менее, на финише они не досчитались нескольких участников. Избежать проблем удалось чешским спортсменам, которые показали отличную скорость и сумели значительно улучшить свои позиции в общем зачёте гонки. В частности, Мартин Прокоп на «Форде», благодаря девятому месту поднялся на 13-ю строчку в «тотале», то же место принадлежит и мотоциклисту Ондржею Климчиву на «Хускварне». Ещё лучше обстоят дела у Мартина Коломы, который со своей «Татрой» забрался уже на восьмую строчку общего зачета среди грузовиков.

Встреча сборных России и Чехии закончилась массовой дракой 13-01-2017 11:40 | Тимур Кашапов В четвертьфинале женского молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии, встретились сборные ЧР и России. Матч закончился победой россиянок со счетом 2:0, однако, последние его минуты омрачились потасовкой, в которой приняли участие практически все хоккеистки. Причиной «ледового побоища» стал конфликт девушек на пятачке голкипера российской сборной Валерии Меркушевой. Из россиянок особенно усердствовала капитан Нина Пирогова, которая получила штраф до конца матча, причём двух чешских хоккеисток, участвовавших в потасовке, пришлось везти в больницу. Отметим, что после игры чешские болельщики, присутствовавшие на матче, освистали гимн России, сыгранный в честь команды-победительницы.

Прогноз погоды на 14 января 13-01-2017 11:16 | Антон Каймаков В субботу в Чешской Республике, как предсказывают синоптики, будет облачно, в части регионов пасмурно. Ожидается снегопад. Температура воздуха днем от – 2 до + 2°C. Ветер западный, северо-западный 3 – 7 м/с.