Новости Надежда Савченко встретилась с чешскими депутатами

13-01-2017 11:02 | Антон Каймаков

Украинский депутат Надежда Савченко в штабе фракции оппозиционной партии ТОР 09 встретилась с чешскими законодателями. Темой обсуждения было положение украинских пленных, к поддержке которых Надежда Савченко призвала чешских политиков. Также она просила чешских законодателей развивать связи и сотрудничество с политическим представителями Украины. Глава партии ТОР 09 Мирослав Калоусек, преподнеся ей небольшой подарок, назвал Надежду Савченко «символом свободы и сопротивления агрессору».

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Ондржей Палат признан первой звездой дня в НХЛ 13-01-2017 11:43 | Тимур Кашапов Официальный сайт Национальной хоккейной лиги объявил трех звезд очередного игрового дня. Третьей звездой стал вратарь «Нэшвилла» Юуси Сарос, пропустивший одну шайбу в матче с «Бостоном» (2:1) и отбивший 35 из 36 бросков. Вторая звезда дня – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтель, на счету которого 3 очка в матче с «Нью-Джерси». А лучшим игроком дня стал Ондржей Палат. Чешский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» в победном матче своей команды с «Баффало» (4:2) набрал 3 очка за 2 шайбы и одну результативную передачу. Отметим, что воспитанник хоккейного клуба «Фридек-Мистек» впервые удостоился подобного звания.

Мартин Прокоп и Ондржей Климчив вошли в десятку лучших на этапе «Дакара-2017» 13-01-2017 11:42 | Тимур Кашапов 10-й этап ралли-рейда «Дакар-2017» стал очень богатым на события. Организаторам удалось провести 10-й этап по ранее запланированному маршруту, тем не менее, на финише они не досчитались нескольких участников. Избежать проблем удалось чешским спортсменам, которые показали отличную скорость и сумели значительно улучшить свои позиции в общем зачёте гонки. В частности, Мартин Прокоп на «Форде», благодаря девятому месту поднялся на 13-ю строчку в «тотале», то же место принадлежит и мотоциклисту Ондржею Климчиву на «Хускварне». Ещё лучше обстоят дела у Мартина Коломы, который со своей «Татрой» забрался уже на восьмую строчку общего зачета среди грузовиков. Следующий этап запланирован на 13 января. А уже 14-го гонка должна финишировать в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Встреча сборных России и Чехии закончилась массовой дракой 13-01-2017 11:40 | Тимур Кашапов В четвертьфинале женского молодежного чемпионата мира, который проходит в Чехии, встретились сборные ЧР и России. Матч закончился победой россиянок со счетом 2:0, однако, последние его минуты омрачились потасовкой, в которой приняли участие практически все хоккеистки. Причиной «ледового побоища» стал конфликт девушек на пятачке голкипера российской сборной Валерии Меркушевой. Из россиянок особенно усердствовала капитан Нина Пирогова, которая получила штраф до конца матча, причём двух чешских хоккеисток, участвовавших в потасовке, пришлось везти в больницу. Отметим, что после игры чешские болельщики, присутствовавшие на матче, освистали гимн России, сыгранный в честь команды-победительницы.

Прогноз погоды на 14 января 13-01-2017 11:16 | Антон Каймаков В субботу в Чешской Республике, как предсказывают синоптики, будет облачно, в части регионов пасмурно. Ожидается снегопад. Температура воздуха днем от – 2 до + 2°C. Ветер западный, северо-западный 3 – 7 м/с.

Подпись в поддержку президентского кандидата – только с паспортом 13-01-2017 11:07 | Антон Каймаков Депутаты изменили регламент сбора подписей в поддержку президентских кандидатов. Согласно правилам, кандидатом на главный пост страны в Чехии может каждый, кто соберет в свою поддержку 50 тысяч подписей граждан. Ныне рядом с автографом будет необходимо написать и номер паспорта. Законодатели, таким образом, стремятся избежать споров по поводу того, реальные или вымышленные имена значатся в списках сторонников того или иного президентского кандидата.

Надежда Савченко встретилась с чешскими депутатами 13-01-2017 11:02 | Антон Каймаков Украинский депутат Надежда Савченко в штабе фракции оппозиционной партии ТОР 09 встретилась с чешскими законодателями. Темой обсуждения было положение украинских пленных, к поддержке которых Надежда Савченко призвала чешских политиков. Также она просила чешских законодателей развивать связи и сотрудничество с политическим представителями Украины. Глава партии ТОР 09 Мирослав Калоусек, преподнеся ей небольшой подарок, назвал Надежду Савченко «символом свободы и сопротивления агрессору».

Центробанк сможет регламентировать параметры ипотек 13-01-2017 10:32 | Антон Каймаков Чешский национальный банк с июля 2017 года может получить право определять параметры ипотечных кредитов. Данное нововведение ныне обсуждает правительство страны. В настоящее время ЧНБ публикует лишь рекомендации, касающиеся кредитов на жилье, применение которых, однако, невозможно добиваться юридическим путем. Последняя из подобных рекомендаций, в данном случае отрицательного характера, касается предоставления банками ипотечных кредитов на 100% стоимости жилья.

Праге не придется из-за шума ограничивать трамвайное движение 13-01-2017 10:15 | Антон Каймаков Минздрав и мэрия чешской столицы договорились о способе оценки уровня шума, возникающего при движении трамваев на реконструированных участках линий. Каждый случай, что касается соблюдения действующих санитарных норм, будет обсуждаться отдельно, чтобы найти компромисс. Абсолютно точное соблюдение действующего весьма строгого законодательства может привести к тому, что столичное руководство вообще не сможет строить новых трамвайных линий и реконструировать старые.

Милош Земан отверг характеристику, что он – «пророссийский лидер» 12-01-2017 18:35 oбновлено | Антон Каймаков «Пророссийски и антиисламский европейский лидер» - так охарактеризовала чешского президента Милоша Земана «The Washington Post». В интервью упоминаемой газете глава Чехии такое обозначение назвал «стандартным лозунгом оппонентов» и вновь повторил аргументы, на которых зиждется его неприятие антироссийских санкций. Милош Земан считает, что санкции наносят ущерб обеим сторонам противостояния. Чешский президент также отверг и обвинение в том, что его финансирует Москва. В интервью «The Washington Post» также было затронуто сообщение служб безопасности о том, что Россия в чешских СМИ ведет свою пропаганду и распространяет лживую информацию. Согласно замечанию Милоша Земана - «каждый имеет право на какое-то мнение», а его публикация не является «ни дезинформацией, ни пропагандой».