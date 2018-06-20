Над Чехией пролетел яркий болид

Глава Чешской организации космического видеонаблюдения Павел Спурны сообщил, что над Чехией пролетел очень крупный болид (яркий метеор, оставляющий ясный след из пыли и ионизованных газов), обломки которого можно найти по всему Карловарскому краю.

Павел Спурны отметил, что в этом году в Европой наблюдается повышенное число болидов – в апреле яркий метеор пролетел над Чехией и упал на соседствующие территории Венгрии и Хорватии, а в мае болид можно было наблюдать на небе над Простеевском регионе.