Национальный музей частично откроется после реконструкции 28 октября

Министр культуры ЧР в отставке Илья Шмид подтвердил срок завершения реконструкции Национального музея, сообщив, что предпосылок к срыву графика выполнения работ нет. Историческая часть здания будет открыта 28 октября, в день, когда в стране отмечают главный праздник чехословацкой государственности.

Национальный музей отметит свое двухсотлетие именно в 2018 году. В феврале и марте 2019 года будут открыты все залы пражского музея. Капитальный ремонт здания начался в 2015 году, историческая часть музея была закрыта в связи с приготовлениями к реконструкции несколькими годами раньше.