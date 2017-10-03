Национальная библиотека приобрела на аукционе в Лондоне старинную чешскую рукопись

Ольга Васинкевич
03-10-2017
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Чешская Национальная библиотека приобрела в аукционном доме Dreweatts and Bloomsbury Auctions в Лондоне молитвенник чешского происхождения 1655 года. За редкую рукопись библиотека заплатила 148 тысяч крон (5600 евро). Об этом во вторник проинформировала агентство ČTK пресс-секретарь библиотеки Ирена Манякова.

Молитвенник украшен родовыми гербами Карбанов из Волшан и Кехелов из Холленштайна. Он принадлежал юной Анне Катержине Карбановой из Волшан, дочери богатого мещанина и члена Городского совета пражского Нового Города Лукаша Карбана из Волшан, который принял активное участие в Сословном восстании в 1618-1620 годов. Небольшая книжка сопровождала девушку на протяжении всей жизни, и, помимо молитвослова, выполняла также функцию личного альбома.

 
 
 
 
 
 
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