Национальная библиотека приобрела на аукционе в Лондоне старинную чешскую рукопись

Чешская Национальная библиотека приобрела в аукционном доме Dreweatts and Bloomsbury Auctions в Лондоне молитвенник чешского происхождения 1655 года. За редкую рукопись библиотека заплатила 148 тысяч крон (5600 евро). Об этом во вторник проинформировала агентство ČTK пресс-секретарь библиотеки Ирена Манякова.

Молитвенник украшен родовыми гербами Карбанов из Волшан и Кехелов из Холленштайна. Он принадлежал юной Анне Катержине Карбановой из Волшан, дочери богатого мещанина и члена Городского совета пражского Нового Города Лукаша Карбана из Волшан, который принял активное участие в Сословном восстании в 1618-1620 годов. Небольшая книжка сопровождала девушку на протяжении всей жизни, и, помимо молитвослова, выполняла также функцию личного альбома.