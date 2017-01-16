Новости Национальная библиотека ЧР будет архивировать не только обычные, но и электронные книги

16-01-2017 13:55 | Катерина Айзпурвит

Издатели, которые согласно нормам законодательства передают в Национальную библиотеку обязательные экземпляры своих публикаций, должны будут предоставлять их и в электронном виде. Это предусматривает поправка к закону о непериодических публикациях, принятая кабинетом. Как сообщает в twitter пресс-секретарь правительства Мартин Айер, цель новой поправки, предложенной министром культуры Даниэлом Германом, – увеличивать число текстов в электронной форме в библиотечных фондах. Файлы будут архивироваться в Национальной библиотеке, которая составит из них отдельную базу данных.

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Национальная библиотека ЧР будет архивировать не только обычные, но и электронные книги 16-01-2017 13:55 | Катерина Айзпурвит Издатели, которые согласно нормам законодательства передают в Национальную библиотеку обязательные экземпляры своих публикаций, должны будут предоставлять их и в электронном виде. Это предусматривает поправка к закону о непериодических публикациях, принятая кабинетом. Как сообщает в twitter пресс-секретарь правительства Мартин Айер, цель новой поправки, предложенной министром культуры Даниэлом Германом, – увеличивать число текстов в электронной форме в библиотечных фондах. Файлы будут архивироваться в Национальной библиотеке, которая составит из них отдельную базу данных.

Чешские ученые обнаружили в лососе, обитающем у берегов Аляски, опасного солитера 16-01-2017 13:32 | Катерина Айзпурвит Сотрудники биологического центра АН ЧР выявили у лосося, обитающего у берегов Аляски, ленточного червя, заразного для человека. До сих пор наличие солитера D. nihonkaiense было зафиксировано лишь на тихоокеанском побережье Азии. О находке, сделанной командой чешских ученых во главе с паразитологом Романом Кухтой, сообщает агентство CNN. Человек может заразиться этим паразитом в случае использования в пищу мяса тихоокеанского лосося, не прошедшее достаточную теплообработку, например в таких блюдах японской кухни как суши и сашими. Хотя этот данный вид ленточного червя не является для человека смертельно опасным, он вызывает дифиллоботриоз, сопровождающийся болями и расстройством кишечника.

Прогноз погоды на вторник, 17 января 16-01-2017 12:48 oбновлено | Катерина Айзпурвит Во вторник, 17 января, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Днем температура воздуха составит от одного до пяти градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится до –9 °C. Слабый северный ветер 2-5 м/с. Движение на дорогах Чехии по-прежнему будут затруднять снежные заносы. В связи с обильными снегопадами власти объявили режим тревоги в Злинском и Оломоуцком краях, в районе городов Годонин, Новый Ичин, Опава и Фидек-Мистек, а также в Южной Моравии и Моравско-Силезском крае. В городе Яблонец-над-Нисой, где за субботу и воскресенье выпало более 50 см снега, власти объявили режим стихийного бедствия.

Нигерийский торговец оружием инвестировал в недвижимость в Праге почти 2 млн евро 16-01-2017 11:58 | Катерина Айзпурвит Как сообщает портал Seznam Zprávy, 34-летний бизнесмен Хима Абубакар, в отношении которого в Нигерии проводится расследование в связи с продажей армии оружия по завышенным ценам, оказался инвестором, скупавшим квартиры в чешской столице. Кроме того, по данным Интернет-сайта, Абубакар также проводил в Праге переговоры, касавшиеся поставок оружия в Африку. Известно, что нигериец приобрел в жилом комплексе Dock пентхаус стоимостью более 36 млн крон (1 млн 300 тыс. евро), и две квартиры на общую сумму 15,5 млн крон (574 000 евро). Хима Абубакар является исполнительным директором компании Societe D'Equipments Internationaux (SEI), поставляющей оружие армии Нигерии, которая воюет с исламскими террористами «Боко Харам». СМИ сообщают, что часть предназначенных на закупку вооружения средств осела на счетах частных фирм, а в числе подозреваемых оказался и Абубакар.

Министерство юстиции подверглось критике из-за просчетов в ведении бухгалтерии 16-01-2017 11:41 | Катерина Айзпурвит Серьезные критические замечания со стороны Верховного контрольного управления вызвало ведение бухгалтерского учета Министерством юстиции. В отчетности за 2015 г., включая статьи доходов и расходов, контролеры обнаружили неточности на общую сумму почти 2,5 млрд крон (92,5 млн евро). Министерство не считает критику справедливой, заявляя, что речь идет лишь о формальных неточностях, которые будут урегулированы в финансовом отчете за 2016 г.

В Чехии отмечают День памяти Яна Палаха 16-01-2017 11:26 oбновлено | Катерина Айзпурвит Премьер-министр и члены правительства возложили цветы на то место, где 48 лет назад студент Ян Палах совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора. «Это очень важная часть нашей истории, о которой мы не должны забывать», – подчеркнул в своем выступлении Богуслав Соботка. Движение Bez komunistů.cz провело брифинг перед Национальным музеем в Праге, где происходило это трагическое событие. В знак памяти студенты вузов и учащиеся старших классов проводят сегодня голодовку. Подвигу Яна Палаха посвящена выставка в храме св. Николая на пражской Староместской площади. Частью экспозиции, которая будет открыта для посетителей до 2 февраля 2017 г., станет показ документального фильма «Послание Яна Палаха».

Катержина Смутна - победительница марафонa Кайзер-Максимильян-Лауф 16-01-2017 09:14 | Лорета Вашкова Победительницей проходившего в выходные дни 60-километрового марафонa Кайзер-Максимильян-Лауф в Зеефельде в Ski Classics среди женщин стала чешка Катержина Смутна. Спортсменка, в январе 2007 года впервые попавшая в десятку лучших на этапе Кубка мира в спринте, ранее выступала за Австрию, с нынешнего сезона она, однако, вновь решила вернуться в сборную Чехии.

За 2016 г. в Праге в результате ДТП погиб 21 человек 16-01-2017 08:30 | Катерина Айзпурвит Согласно полицейской статистике, за прошлый год в чешской столице в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 21 человек, что на пять случаев меньше, чем в 2015 г. Всего в Праге в 2016 г. произошло 22 976 ДТП. Представители дорожно-транспортной полиции считают это успешной реализацией задач Национальной стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая предполагала снижение максимального числа аварий с летальным исходом в столице до 22-х в год. По данным полиции, показатель смертности в результате ДТП в 2016 г. является вторым самым низким начиная с 1961 г. На первом месте – 2014 г., за который на дорогах Праги погибло 19 человек.

Чешские граждане попрощались с послом США, спев ему несколько песен 16-01-2017 08:27 | Катерина Айзпурвит Около 40 человек в Праге провели символическое прощание с послом Соединенных Штатов Эндрю Шапиро. Неподалеку от Карлова моста собравшиеся исполнили «Польку Розамунду», написанную в 1927 году чешским композитором Яромиром Вейводой и ставшую символом той части Чехословакии, которая была освобождена в 1945 г. американскими войсками. Также активисты спели песню Goodbye Andrew, посвященную американскому послу в ЧР, в которой упоминался конфликт между президентом Милошом Земаном и Эндрю Шапиро. Из-за напряженного графика работы дипломат не смог присутствовать на мероприятии. Ожидается, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа он, по-видимому, покинет свой пост в чешской столице.