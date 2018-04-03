Начинаются крупнейшие в истории Чешской армии учения военных резервистов

Катерина Айзпурвит
03-04-2018
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Со 2 по 30 апреля пройдут крупнейшие в истории Чешской армии учения военных резервистов под названием «Крепостная стена-2018» (Hradba-2018), в которых примут участие 1400 воинов запаса из 14 рот пехотинцев при краевых военных штабах и роты противовоздушной обороны.

Учения пройдут на полигонах Градиште и Либава и на базе тактической авиации в Чаславе. Подготовка боеспособных резервистов является одной из приоритетных задач Чешской армии, и цель учений является определение согласованности действий отдельных подразделений.

 
 
 
 
 
 
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