Начинаются крупнейшие в истории Чешской армии учения военных резервистов

Со 2 по 30 апреля пройдут крупнейшие в истории Чешской армии учения военных резервистов под названием «Крепостная стена-2018» (Hradba-2018), в которых примут участие 1400 воинов запаса из 14 рот пехотинцев при краевых военных штабах и роты противовоздушной обороны.

Учения пройдут на полигонах Градиште и Либава и на базе тактической авиации в Чаславе. Подготовка боеспособных резервистов является одной из приоритетных задач Чешской армии, и цель учений является определение согласованности действий отдельных подразделений.