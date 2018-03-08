Начались поставки чешских трамваев в турецкий Эскишехир

Škoda Transportation осуществила поставку первого из 14 трамваев ForCity Classic в турецкий город Эскишехир. Речь идет о современном полностью низкопольном трамвае с аккумуляторным приводом. Стоимость контракта, заключенного в сентябре 2016 года, составляет почти 700 млн крон (около 28 млн евро).

Как сообщил глава правления Škoda Transportation Томаш Игначак, чешская фирма получила заказ на поставку рельсового пассажирского городского транспорта по результатам открытого конкурса, в котором принял участие также и местный производитель Bozankaya A.S. Новый экспортный заказ является для Škoda Transportation продолжением успешного сотрудничества с турецкими клиентами. С 2015 года исключительно трамваи пльзеньского производства ForCity Classic возят пассажиров в городе Конья.