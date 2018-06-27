Нацбанк увеличил базовую процентную ставку

Антон Каймаков
27-06-2018
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Банковский совет Национального банка Чехии единогласно увеличил базовую кредитную ставку. Скачек составил 0,25% и ныне основной параметр выражается 1%.

Коммерческие банки уже сообщили, что со временем они учтут действия Нацбанка и отразят повышение в параметрах своих ставок на предоставляемые гражданам и фирмам кредиты, в том числе и ипотечные.

 
 
 
 
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