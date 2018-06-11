Нацбанк ЧР лишил отзывает у Chequepoint лицензию на обмен валюты

Катерина Айзпурвит
11-06-2018
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Чешский Национальный банк сообщает, что принял решение об отзыве у сети Chequepoint лицензии, позволяющей заниматься обменом валюты. Как сообщает ЧНБ, причиной является неоднократное нарушение пунктами Chequepoint нормативов закона, относящихся к этому виду финансовой деятельности.

Кроме того ЧНБ наложил на компанию Chequepoint штраф в размере 1 млн 200 тыл крон (47 тыс. евро) за нарушение закона об обмене валюты, платежных отношениях и отдельных норм противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.

В прошлом СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда пункты Chequepoint производили обмен валюты туристам по заниженному курсу 15 крон за 1 евро, в то время как другие обменные пункты пользовались курсом 25 крон за 1 евро.

 
 
 
 
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