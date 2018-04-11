На юге Моравии открыта новая генная мутация болезни Паркинсона

Ученые медицинского факультета в г. Оломоуц открыли новую генную мутацию болезни Паркинсона, сообщает Чешское радио. Данная разновидность наследственного заболевания встречается на юге Моравии в районе Горняцко в три раза чаще, чем в остальной европейской популяции.

По мнению специалистов, развитию данной генной мутации способствовал факт, что люди в этой области жили изолированно и в течение многих поколений заключали браки лишь между собой. Напомним, что в среду, 11 апреля, отмечают Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Именно в этот день в 1755 году родился главный исследователь этой неврологической патологии, в честь которого она и получила свое название.