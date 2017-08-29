На встрече с главой МИД премьер дал высокую оценку чешской дипломатии

Выступая перед журналистами после двусторонней встречи 28 августа с министром иностранных дел Любомиром Заоралеком, председатель правительства Богуслав Соботка дал высокую оценку чешской дипломатии, которая, по словам премьера, успешно решает задачу презентации страны как надежного партнера.

Также Богуслав Соботка отметил развитие дружественных отношений с соседними странами, прежде всего с Германией, и высокий уровень сотрудничества между правительством ЧР и МИД. Также стороны обсудили возможное принятие закона о работе дипломатических структур.