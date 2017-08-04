Стоимость восстановления на прежнем месте уникального деревянного храма, который был уничтожен пожаром 2 августа 2017 г., по предварительным оценкам составит 20 млн крон (755 тыс. евро). Католический храм Тела Христова, построенный не позднее 1563 г., относился к числу костелов с квадратной колокольней, характерных для области Тешинская Силезия. Решение о возведении храма на месте сгоревшего принял владелец объекта – Остравско-Опавский епископат, а также Министерство культуры и город Тршинец (Моравско-Силезский край). Также будет проведен благотворительный сбор средств. Как подчеркивают инициаторы, новый костел станет не копией храма XVI в., а новым архитектурным сооружением.