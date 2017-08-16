На счет по сбору денег на восстановление костела в г. Тршинец (Моравско-Силезский край) продолжают поступать средства, общая сумма которых уже превысила 630 000 крон (8 800 евро). Самый крупный благотворительный взнос составил 150 000 крон (5 770 евро). При этом стоимость возведения на прежнем месте уникального деревянного храма достигает, по предварительным оценкам, 20 млн крон (755 тыс. евро).

Деревянный костел XVI в. полностью сгорел в ночь на 2 августа 2017 г. Обвинение в умышленном поджоге предъявлено троим гражданам Чехии. За уничтожение памятника эпохи Ренессанса им может грозить до 15 лет лишения свободы.