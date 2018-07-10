На водных велосипедах пить запрещено

Трезвым необходимо быть не только усаживаясь за руль автомобиля, но и отправляясь на прогулку по реке или озеру на педальном катамаране. Многие об этом не подозревают, но с точки зрения чешского законодательства реки и озера являются транспортными коммуникациями, что обязывает к соблюдению целого ряда правил. Употребление горячительных напитков в случае управления водными велосипедами или мотоциклами также запрещено.

В первом приведенном случае полагается штраф до 100 тысяч крон (3 832 евро), а во втором, можно оказаться и за решеткой.