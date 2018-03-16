На Вацлавской площади Праги прошла массовая демонстрация за проведение в Словакии досрочных выборов

Катерина Айзпурвит
16-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Сотни словаков пришли вечером 16 марта к памятнику святого Вацлава в верхней части Вацлавской площади чешской столицы, чтобы поддержать требование проведения в Словакии досрочных выборов. Из-за большого количества манифестантов пражской полиции пришлось перекрыть движение транспорта.

Около 500 человек, в основном, студентов, провело аналогичную манифестацию в Брно. Также демонстрации под этим лозунгом прошли в Братиславе и других городах Словакии.

Изначально демонстрация должна была пройти в знак протеста против кабинета Роберта Фицо. Однако 15 марта правительство Словакии подало в отставку, и демонстранты со словацкими флагами и транспарантами вышли с требованием проведения досрочных выборов и справедливого расследования убийства журналиста Яна Куциака.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 