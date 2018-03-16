На Вацлавской площади Праги прошла массовая демонстрация за проведение в Словакии досрочных выборов

Сотни словаков пришли вечером 16 марта к памятнику святого Вацлава в верхней части Вацлавской площади чешской столицы, чтобы поддержать требование проведения в Словакии досрочных выборов. Из-за большого количества манифестантов пражской полиции пришлось перекрыть движение транспорта.
Около 500 человек, в основном, студентов, провело аналогичную манифестацию в Брно. Также демонстрации под этим лозунгом прошли в Братиславе и других городах Словакии.
Изначально демонстрация должна была пройти в знак протеста против кабинета Роберта Фицо. Однако 15 марта правительство Словакии подало в отставку, и демонстранты со словацкими флагами и транспарантами вышли с требованием проведения досрочных выборов и справедливого расследования убийства журналиста Яна Куциака.
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