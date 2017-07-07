Единственным чешским игроком, прошедшим в третий круг Уимблдонского турнира, стал Томаш Бердых, который победил американца Райана Харрисона со счетом 6:4, 6:3, 6:7, 6:3. Следующим соперником чешского теннисиста станет испанец Давид Феррер. До сих пор теннисисты сразились в поединке лишь однажды – 11 лет назад, тогда Бердых в Штутгарте Ферреру проиграл.

Чешская фаворитка Каролина Плишкова уже во втором круге проиграла теннисистке из Словакии Магдалене Рыбариковой 6:3, 5:7, 2:6. Однако, несмотря на это, у Плишковой по-прежнему есть шансы стать первой чешской первой ракеткой. Если прошлогодняя финалистка немка Анжелика Кербер не пройдет в финал, а румынка Симона Халеп не выйдет в полуфинал, Плишкова займет первую позицию в WTA. Луцие Шафаржова также не справилась с хорошо разыгранной встречей и проиграла американке Шелби Роджерс 7:6, 4:6, 3:6.