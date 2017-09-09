На судебные споры о правах на детей отведено только 6 месяцев

По распоряжению Министерства юстиции, судебные споры о правах на детей теперь в Чехии могут продолжаться не более 6 месяцев. Ведомство стремится сократить негативное влияние разводных процессов на межчеловеческие отношения. Установить временной лимит на вынесение вердикта министерство заставил факт, что суды часто игнорируют закрепленное правилами требование максимально быстрого завершения делопроизводства.

Специалисты, однако, заявляют, что новое требование не отражает реальной ситуации. Судьями указывается, что 6 месяцев может продолжаться только проведение экспертиз. Судьи опасаются, что новое требование приведет к снижению качества судопроизводства и вынесению скоропалительных вердиктов.