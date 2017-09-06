На содержание фипронила будут проверятся изделия из яиц из всех стран ЕС

Катерина Айзпурвит
06-09-2017
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Чешские ветеринары получили сообщение из Германии о том, что в ЧР попало несколько тонн изделий с содержанием яиц, в которых присутствуют следы ядовитого вещества – фипронила. Как сообщил министр сельского хозяйства Мариан Юречка, поставка, содержащая пастерезованный яичный желток и жидкие пастеризованные яйца, попала в Пльзеньский и Южно-Чешский края.

Министерство сообщает, что на содержание фипронила будут проверятся изделия, содержащие яйца, импортированные из всех стран ЕС. До сих пор импортеры были обязаны проводить лабораторные испытания лишь у товаров из Нидердантов и Бельгии.

 
 
 
 
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