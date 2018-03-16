На симпозиуме в Карловом университете раскритиковали международное движение MeToo

Участники симпозиума, который проходил в стенах пражского Карлова университета в рамках проекта «Конференции по чешскому праву», рассмотрели юридические аспекты международного движения женщин против сексуального насилия MeToo, в том числе в сравнении с кибербуллингом и другими проявлениями травли.

В Интернете студенты и выпускники юридического факультета обвинили симпозиум в том, что мероприятие, позиционирующее себя как нейтральное, в основном, занималось критикой инициативы MeToo. К тому же в числе участников женщины были представлены в недостаточном количестве.

Критики MeToo указывали на то, что травля и преследования далеко не всегда связаны с гендерной принадлежностью, а жертвы домогательств «зачастую просто хотят напомнить о своей былой внешней привлекательности».