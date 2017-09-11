На симпозиум в Музее цыганской культуры в Брно съехались цыганские художники из стран V4

Музей цыганской культуры в Брно проводит симпозиум, на который приехало 13 цыганских художников из стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), включая слепую женщину-скульптора. Главной целью встречи является совместное создание произведений искусства, отражающих цыганскую историю. Они должны инициировать критический взгляд на актуальное социально-политическое положение цыганского меньшинства, и в будущем послужить установлению равноправия цыганской культуры с культурой большинства.

В этом году главной концепцией симпозиума является термин «ромафутуризм». «Художники из Чехии, Словакии, Венгрии и Польши вдохновились афрофутуризмом, направлением мысли, которое возникло как реакция на положение афроамериканцев в ХХ веке в США», - сообщила в понедельник журналистам куратор Ладислава Гажиова. Художественный симпозиум проходит уже в 5-й раз.