На шести станциях пражского метро заработал мобильный интернет

Тимур Кашапов
19-10-2017
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Транспортное предприятие Праги (ТПП) оснастил оборудованием для беспроводного доступа в интернет шесть станций столичного метрополитена: Florenc (на ветках В и С), Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Hlavní nádraží и Pražského povstání. Об этом информагентству ČTK сообщили в пресс-службе компании.

В свою очередь, представители мобильных операторов заявили, что до конца 2018 года покроют связью тоннели пражского метро, что позволит пассажирам пользоваться голосовой связью, услугами SMS и мобильным интернетом. Инвестиции в проект компании не раскрывают.

 
 
 
 
 
 
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