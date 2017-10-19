На шести станциях пражского метро заработал мобильный интернет

Транспортное предприятие Праги (ТПП) оснастил оборудованием для беспроводного доступа в интернет шесть станций столичного метрополитена: Florenc (на ветках В и С), Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Hlavní nádraží и Pražského povstání. Об этом информагентству ČTK сообщили в пресс-службе компании.

В свою очередь, представители мобильных операторов заявили, что до конца 2018 года покроют связью тоннели пражского метро, что позволит пассажирам пользоваться голосовой связью, услугами SMS и мобильным интернетом. Инвестиции в проект компании не раскрывают.