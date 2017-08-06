Украинская поп-звезда Руслана выступила 5 августа, на закрытии фестиваля «Сазавафест», в замке г. Светла-над-Сазавой. Представленная вокалисткой композиция объединяла традиции украинской культуры и современной музыки. Победительница «Евровидения-2004» приветствовала публику на чешском, английском и родном языках. «Я рада, что несмотря на все проблемы, в культуре Украины царит свобода, и творческие люди могут выражать себя самыми разными способами...В эпоху СССР создавался искаженный образ украинской культуры», – подчеркнула Руслана в интервью агентству ČTK.