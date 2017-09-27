На «розовом танке» Давида Черного неизвестный нарисовал знак доллара

На арт-объекте «розовый танк», выставленном на пл. Коменского в Брно, появился знак доллара, нарисованный с помощью спрея золотого цвета. О происшествии полицию проинформировали сотрудники Моравской художественной галереи.

Вандал в черном капюшоне сделал свой рисунок размером 1 м на 50 см в течение 10 секунд и успел скрыться с места происшествия. По сообщению пресс-секретаря Моравской галереи, смыть краску невозможно, и танк придется перекрашивать. Поскольку злоумышленник пока не установлен, розовую краску из Финляндии галерее придется заказывать за свой счет. В настоящее время танк возвращен в музей военной техники в Лешанах.

Нанесение рисунка на арт-объект является преступлением и будет расследоваться полицией, которая уже изучает записи с камер наблюдения.

В 1991 г. советский танк-памятник, установленный в годы социализма на пражском Смихове, художник Давид Черны перекрасил в розовый цвет. Сегодня «розовый танк» считается одним из символов «бархатной» революции.