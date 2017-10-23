На результаты выборов было поставлено более 100 миллионов крон

Антон Каймаков
23-10-2017
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Объемы ставок, сделанных чешскими гражданами на результаты парламентских выборов в букмекерских конторах, превысил 100 миллионов крон (3,8 миллиона евро). Тем самым, более чем в два раза был побит рекорд президентских выборов 2013 года.

Как заявил пресс-секретарь лотерейной компании «Fortunа» Петер Шраин, интерес граждан к ставкам на результаты выборов в три раза превысил ожидания. Обыкновенно, с финальным результатом савок на выборы, с точки зрения дохода, лотерейные фирмы бывают довольны.

 
 
 
 
 
 
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