На пражском симпозиуме обсудят концепцию политики Чехии в отношении России

Лорета Вашкова
04-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

«В ходе дипломатических встреч вполне приемлемо говорить, например, о футболе или о семье, так как такие темы помогают укреплять взаимоотношения», – отметил в среду, 4 октября, в своей вступительной речи на столичном симпозиуме о концепции чешской внешней политики глава МИД Любомир Заоралек. Министр подчеркнул ответственность политиков и дипломатов в построении и сохранении хороших отношений между государствами, что должно впоследствии воспрепятствовать созданию барьеров между странами.

Симпозиум под общим названием «Чешская зарубежная политика», организованный Институтом международных отношений, имеет подзаголовок: «Ответственность в мире без лидеров». В программу мероприятия включены восемь панельных дискуссий на такие темы как чешская стратегия в отношении России, политика Китая в регионе Центральной Европы, перспективы отношений Чехии и Германии и т.д.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 