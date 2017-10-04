На пражском симпозиуме обсудят концепцию политики Чехии в отношении России

«В ходе дипломатических встреч вполне приемлемо говорить, например, о футболе или о семье, так как такие темы помогают укреплять взаимоотношения», – отметил в среду, 4 октября, в своей вступительной речи на столичном симпозиуме о концепции чешской внешней политики глава МИД Любомир Заоралек. Министр подчеркнул ответственность политиков и дипломатов в построении и сохранении хороших отношений между государствами, что должно впоследствии воспрепятствовать созданию барьеров между странами.

Симпозиум под общим названием «Чешская зарубежная политика», организованный Институтом международных отношений, имеет подзаголовок: «Ответственность в мире без лидеров». В программу мероприятия включены восемь панельных дискуссий на такие темы как чешская стратегия в отношении России, политика Китая в регионе Центральной Европы, перспективы отношений Чехии и Германии и т.д.