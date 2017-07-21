В ходе рейда, который 19 июля прошел на пражском рынке «Сапа», таможенники конфисковали почти 9000 изделий, являющихся подделками товаров известных брендов одежды, обуви, кожаной галантереи, парфюмерии, очков и часов. Как сообщила ČTK пресс-секретарь таможни Ивана Куркова, общая продажная стоимость конфискованного товара составила около 14 млн крон (528 тыс. евро). Таможенники обнаружили товары, фальсифицирующие изделия таких известных фирм как Adidas, Gucci, Ray-Ban и Rolex.