На пражском рынке были обнаружены тысячи подделок изделий известных брендов

Катерина Айзпурвит
21-07-2017
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В ходе рейда, который 19 июля прошел на пражском рынке «Сапа», таможенники конфисковали почти 9000 изделий, являющихся подделками товаров известных брендов одежды, обуви, кожаной галантереи, парфюмерии, очков и часов. Как сообщила ČTK пресс-секретарь таможни Ивана Куркова, общая продажная стоимость конфискованного товара составила около 14 млн крон (528 тыс. евро). Таможенники обнаружили товары, фальсифицирующие изделия таких известных фирм как Adidas, Gucci, Ray-Ban и Rolex.

 
 
 
 
 
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