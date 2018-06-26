На пражском кладбище Дяблице почтили память жертв коммунистических репрессий

Союз бывших политзаключенных, словацкая Конфедерация политзаключенных, представители государства и общественных организаций почтили на пражском кладбище Дяблице память жертв коммунистических репрессий. Политики в своих выступлениях указывали на сегодняшнюю ситуацию в Чехии, когда формирование кабинета проходит при поддержке компартии.

Мемориальная церемония прошла накануне 68-й годовщины казни политика Милады Гораковой, повешенной по приговору суда в ходе сталинских чисток в ЧССР.

На кладбище Дяблице похоронено около 200 жертв репрессий, в том числе более 40 детей. По сообщению Союза бывших политзаключенных, данные о числе захороненных еще уточняются. По предположением активистов, на территории Чехословакии было несколько подобных мест захоронений. Помимо 200 казненных, около 600 человек умерли во время допросов, более 4500 погибли на урановых рудниках.