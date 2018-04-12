На пражском автосалоне Autoshow 2018 ожидается более 20 премьер

В ходе крупнейшей в Чехии автомобильной выставки Autoshow 2018, которая открывается 12 апреля в столичном выставочном комплексе «Выставиште», ожидается более 20 чешских премьер, включая Škoda Vision X и Hyundai i30 Fastback. Об этом объявила компания-организатор Incheba. Кроме того, ожидается мировая премьера новой модели производителя родстеров Kaipan.

На автосалоне будет представлено 43 компании, включая Alfa Romeo, Audi, Citroën, Dacia и Dodge, которые представят по одной новинке. При этом сразу три своих последних разработки собирается показать Ford. Речь идет, в частности, о легендарной модели Mustang, кроссовере Ecosport и коммерческом автомобиле Tourneo Connect.

Время работы выставки: с 10:00 до 19:00 (в воскресенье до 17:00). Стоимость входного билета – 200 крон. Выставка завершится 15 апреля.