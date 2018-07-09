На празднование 115-летия марки Harley-Davidson в Прагу съехалось 110 000 байкеров

В столицу Чехии на празднование 115-летия Harley-Davidson, которое проходило с 5 по 8 июля, съехалось 110 000 поклонников мотоциклов этой марки, что на 10% выше количества, ожидаемого организаторами.

Почти две трети участников приехали на мотоциклах, в том числе издалека. Любитель мотоциклов из Китая проделал по шоссе путь длиною более 14 000 км. Наиболее отдаленной точкой, откуда прибыл один из гостей юбилея, стал остров Фиджи. Самым пожилым участником оказался 83-летний итальянец, приехавший на мотоцикле из Рима.

Центром торжеств был выбран пражский выставочный комплекс «Выставиште», где прошел парад 4000 мотоциклов. В рамках фестиваля также проводились концерты и аукционы, на которых с молотка были проданы шлемы и мотоциклы. Вырученные на торгах средства были направлены на благотворительные цели. По данным полиции, фестиваль байкеров обошелся без серьезных инцидентов.