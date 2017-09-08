На повестке дня снос билбордов

Антон Каймаков
08-09-2017
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Дирекция автодорог и транзитных магистралей до вторника планирует составить список билбордов, которые подлежат отстранению. В соответствие с законом, с транзитных магистралей и шоссе первой категории должны быть убраны все рекламные щиты, расположенные ближе 250 метров от проезжей части. В настоящее время в рамках «закрытой зоны» до сих пор остается около 800 билбордов, которые владельцы отказываются демонтировать.

Теперь сносом займется непосредственно Дирекция автодорог и транзитных магистралей. Деньги, необходимые на ликвидацию рекламных щитов, в последствие будут взысканы с владельцев билбордов или земельных участков, на которых конструкции установлены. Всего из 25 тысяч билбордов, изначально установленных на чешских шоссе, должно быть отстранено около 3000.

 
 
 
 
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