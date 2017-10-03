На Петршин – с бесплатным wi-fi

Ольга Васинкевич
03-10-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Пассажиры фуникулера, ведущего на холм Петршин в Праге, смогут бесплатно подключиться к сети Интернет посредством wi-fi. Во вторник члены пражского горсовета выбрали поставщика услуг. Установка беспроводного соединения обойдется столице в 2,3 миллиона крон (86.800 евро).

Фуникулер входит в сеть пражского городского транспорта, где действуют обычные билеты на проезд. Общественные сети wi-fi транспортное предприятие Праги планирует также установить на шести станциях метро, например, на станции Флоренц линий В и С. На линии В – на Площади Республики и Смиховском вокзале, а на линии С – на Главном вокзале и Пражского восстания.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 