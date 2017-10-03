На Петршин – с бесплатным wi-fi

Пассажиры фуникулера, ведущего на холм Петршин в Праге, смогут бесплатно подключиться к сети Интернет посредством wi-fi. Во вторник члены пражского горсовета выбрали поставщика услуг. Установка беспроводного соединения обойдется столице в 2,3 миллиона крон (86.800 евро).

Фуникулер входит в сеть пражского городского транспорта, где действуют обычные билеты на проезд. Общественные сети wi-fi транспортное предприятие Праги планирует также установить на шести станциях метро, например, на станции Флоренц линий В и С. На линии В – на Площади Республики и Смиховском вокзале, а на линии С – на Главном вокзале и Пражского восстания.