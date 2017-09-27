На отстранение билбордов с автомагистралей отпущено 5 дней

Десятки извещений с требованием в течение 5 дней отстранить билборды с чешских шоссе отправило Министерство транспорта владельцам широкоформатных рекламных стендов. Согласно закону, отстранению подлежат все рекламные щиты, расположенные ближе 250 метров от проезжей части транзитных автомагистралей и ближе 50 метров от края шоссе первой категории.

К 1 сентября 2017 года с чешских дорог из 25 тысяч билбордов должно было исчезнуть 3 тысячи, однако, часть рекламных стендов, невзирая на необходимость соблюдать закон, остались на своих местах. Вместо рекламы некоторые владельцы лишь расклеили на них изображение чешского государственного флага. Они считают, что, таким образом, статьи закона соблюдены. Министерство транспорта данную точку зрения не разделяет и готовится к принудительному отстранению широкоформатных стендов. Средства на осуществление демонтажа будут взысканы с владельцев билбордов.