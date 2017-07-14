На открытии фестиваля в Чешском Крумлове выступят Анджела Георгиу и Рамон Варгас

Лорета Вашкова
14-07-2017
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XXVI Международный музыкальный фестиваль в Чешском Крумлове открoется в пятницу гала-концертом с участием румынской звезды оперной сцены Анджелы Георгиу (сопрано)и мексиканского тенора Рамона Варгаса. В рамках фестиваля до 5 августа состоится в общей сложности 19 концертов исключительных чешских и зарубежных исполнителей. Для проведения концертов на музыкальной карте города, внесенного в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, выбрано шесть мест. Бюджет фестиваля составляет более 40 миллионов крон (1,4 млн евро), Югочешский край выделил на мероприятие 1,5 миллиона крон.

 
 
 
 
 
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