На определенных условиях коммунисты готовы поддержать однопартийное правительство ANO

Как сообщил агентству ČTK председатель компартии Войтех Филип, на определенных условиях коммунисты готовы поддержать однопартийное правительство меньшинства, сформированное движением ANO.

В данный момент ANO пытается создать коалицию с социал-демократами, которая была бы поддержана коммунистами. Вопрос об этом решается на партийном референдуме ЧСДП, и, по мнению Войтеха Филипа, социал-демократы ответят на поставленный вопрос положительно. «Я получил информацию от г-на председателя ЧСДП Яна Гамачека, который сказал, что 60% против 40% высказываются за соглашение с ANO», – сообщил журналистам Войтех Филип.

Председатель компартии также допускает, что в случае, если коалицию создать не удастся, коммунисты согласятся поддержать однопартийное правительство ANO. «Однако формат был бы иным, поскольку необходимо получить 101 голос, в то время как ANO и компартия располагают всего 93 голосами», – отметил Филип.