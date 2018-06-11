На определенных условиях коммунисты готовы поддержать однопартийное правительство ANO

Катерина Айзпурвит
11-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Как сообщил агентству ČTK председатель компартии Войтех Филип, на определенных условиях коммунисты готовы поддержать однопартийное правительство меньшинства, сформированное движением ANO.

В данный момент ANO пытается создать коалицию с социал-демократами, которая была бы поддержана коммунистами. Вопрос об этом решается на партийном референдуме ЧСДП, и, по мнению Войтеха Филипа, социал-демократы ответят на поставленный вопрос положительно. «Я получил информацию от г-на председателя ЧСДП Яна Гамачека, который сказал, что 60% против 40% высказываются за соглашение с ANO», – сообщил журналистам Войтех Филип.

Председатель компартии также допускает, что в случае, если коалицию создать не удастся, коммунисты согласятся поддержать однопартийное правительство ANO. «Однако формат был бы иным, поскольку необходимо получить 101 голос, в то время как ANO и компартия располагают всего 93 голосами», – отметил Филип.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 