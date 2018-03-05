На новостных Интернет-сайтах чехи интересуются событиями внутри страны и погодой

По наблюдением агентства Nielsen Admosphere, на новостных сайтах жители Чехии чаще всего следят за событиями внутри страны. При знакомстве с новостями пользователи предпочитают краткие тексты, а не видеоролики или фотогалереи.

Среди тех, кто хотя бы раз в неделю читает новости на Интернете, 62% интересуется событиями внутри страны, 59% - погодой, 55% – сенсациями в мире.

Чешскими новостями чаще всего интересуются граждане старше 35 лет. Интерес к погоде также повышается с возрастом. Последние мировые новости ищут люди в возрасте 35-49 лет, со средним образованием.