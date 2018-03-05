На новостных Интернет-сайтах чехи интересуются событиями внутри страны и погодой

Катерина Айзпурвит
05-03-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По наблюдением агентства Nielsen Admosphere, на новостных сайтах жители Чехии чаще всего следят за событиями внутри страны. При знакомстве с новостями пользователи предпочитают краткие тексты, а не видеоролики или фотогалереи.

Среди тех, кто хотя бы раз в неделю читает новости на Интернете, 62% интересуется событиями внутри страны, 59% - погодой, 55% – сенсациями в мире.

Чешскими новостями чаще всего интересуются граждане старше 35 лет. Интерес к погоде также повышается с возрастом. Последние мировые новости ищут люди в возрасте 35-49 лет, со средним образованием.

Статьи на ту же тему
Петра Штепанова, фото: Архив Петры Штепановой

Чешские фирмы приобретают словаки и украинцы

В 2017 г. чешского хозяина на иностранца сменило 3479 местных компаний, четверть из которых перешла в собственность граждан Словакии.…
Фото: Kai Stachowiak, Pixabay / CC0

По объемам экспорта в ФРГ Чехия обогнала Швейцарию

В прошлом году в шкале импортеров, поставляющих продукцию в Германию, Чешская Республика заняла высокое 7-е место, обогнав даже Швейцарию. Торговый…
Иллюстративное фото: Pixabay / CC0

От зарплаты до зарплаты

Как обращаются чехи и граждане еще шести европейских стран с деньгами, и, прежде всего, насколько остро они ощущают в них недостаток?…
Далее об этом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 