На модернизацию техники Чешская армия потратит свыше 100 млрд крон

«Чешская армия планирует до 2026 г. комплексную модернизацию наземной и воздушной техники и инвестиции в совершенствование их парка в размере свыше 100 миллиардов крон (3,9 млрд крон)», – сообщил начальник Генерального штаба Армии ЧР Aлеш Oпата.

Почти половину суммы, примерно 53 млрд крон, армия выделит на приобретение 210 гусеничных бронетранспортеров. Оставшиеся средства будут потрачены на покупку многоцелевых вертолетов, военных беспилотников и передвижных 3D-радаров классификации MADR израильского производства, которые должны заменить устаревшие радиолокаторы советского производства.