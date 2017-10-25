На месте памятника Сталину в Праге появится музей тоталитаризма

На пражском холме Летна, где с 1955 по 1962 г. находился крупнейший в Европе памятник Сталину, будет создан музей тоталитаризма. Инициатором открытия музея выступает организация Post Bellum, занимающаяся исследованием периода чешской истории до «бархатной» революции. Для размещения экспозиции планируется использовать помещения в 15-метровом постаменте, оставшемся от монумента.

Стоимость проекта оценивается в 10 млн крон (384,5 тыс. евро), из которых 3,5 млн уже удалось собрать. Как сообщает глава Post Bellum Микулаш Кроупа, в музее будут представлены ключевые моменты чешкой истории ХХ века, в том числе сибирский поход чехословацких легионеров в 1920-е гг., выселение немцев из Чехословакии после Второй мировой войны и политические процессы 1950—х лет.

В подготовке экспозиции планируется использовать материалы из архивов Чешского телевидения и Чешского радио, а также воспоминания очевидцев событий, собранные в ходе проекта «Память народа».