На кинофестивале в Иглаве выступила Жанна Немцова

Катерина Айзпурвит
28-10-2017
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Дочь Бориса Немцова Жанна стала гостем дискуссионного форума, состоявшегося в рамках Международного фестиваля документальных фильмов в Иглаве.

«Безопасность в нашей стране гарантирована далеко не каждому», – подчеркнула в ходе своего выступления в зале «Дукла» Жанна Немцова, которая после гибели отца переехала в ФРГ и работает на радиостанции «Немецкая волна».

«Мой отец был смелым человеком, а, сегодня, к сожалению, нужна смелость, чтобы добиваться соблюдения прав, гарантированных российской конституцией», – считает журналистка, основавшая в Германии «Фонд Бориса Немцова» для поддержки российских гражданских активистов, который в настоящее время работает также в Чехии.

 
 
 
 
 
 
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