На Карловарском фестивале пройдет чешская премьера документального фильма Яна Немеца о вторжении 1968 года

На Карловарском фестивале состоится первый в Чехии показ фильма Яна Немеца «Оратория для Праги», в котором смонтированы кадры, снятые на пражских улицах 21 августа 1968 г., когда в страну вторглись армии стран Варшавского договора.

50 лет назад режиссеру удалось тайно передать эти кадры австрийскому телевидению, которое показало их в эфире, благодаря чему Запад мог своими глазами увидеть происходящие в стране события и советские танки на улицах чехословацкой столицы.