На Карловарском фестивале почтят память Милоша Формана и вручат награду Барри Левинсону

53-й Карловарский фестиваль, который пройдет в курортном городе Западной Чехии с 29 июня по 7 июля, откроется фильмом «Любовные похождения блондинки» (1965) в память о режиссере Милоше Формане, скончавшемся 13 апреля 2018 г.

Премию за вклад в кинематограф получат автор фильма «Человек дождя» Барри Левинсон и чешский актер Яромир Ганзлик, отмечающий в этом году 70-летний юбилей.

В этом году на международном кинофестивале широко будут представлены чешские ленты – по две в каждой из трех секций: художественные фильмы, «К Востоку от Запада» и документальные фильмы. По итогам основной программы будет вручен гран-при «Хрустальный глобус» за лучший фильм и специальные призы жюри.