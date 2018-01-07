На горнолыжном курорте «Липно» катались 3500 лыжников, в Задов приехало около 1600 человек

На горнолыжном курорте «Липно» (Skiareál Lipno), расположенном на Шумаве, в первые январские выходные каталось примерно 3500 человек, которые воспользовались трассами общей протяженностью более 10 км. Толщина снежного покрова, несмотря на потепление, здесь достигла 40 см.

Свыше 1600 любителей зимнего вида спорта побывало в эти выходные также в шумавсксом Задове - горнолыжный курорт находится возле города Вимперк и объединяет Крамолин, Задов и Шпичак, где их ожидали 20 км качественно подготовленных и поддерживаемых трасс для беговых лыж. Об этом ČTK сообщили пресс-секретарь Skiareál Войен Смишек и ответственный за состояние трасс на курорте Задов Петр Вондраш.