На главном вокзале столицы вновь прозвучала «Рождественская месса» Я.Я. Рыбы

В семнадцатый раз на главном вокзале Праги была исполнена «Рыбовка» – «Чешская рождественская месса» Якуба Яна Рыбы. К оркестру и вокалистам непосредственно на месте присоединяются другие певцы. Хором, насчитывающим десятки человек, руководил дирижер и организатор мероприятия Лукаш Прхал.

Исполнителям подпевали прохожие, останавливавшиеся у выхода со станции метро, и железнодорожные пассажиры. Многие приехали на вокзал с целью послушать мессу. Как и в прошлые годы, мероприятие собрало сотни зрителей.

Иностранцы снимали концерт на мобильные телефоны. После его завершения собравшиеся пожелали друг другу счастливого Рождества. Среди слушателей присутствовали два кандидата на пост президента страны – Марек Гилшер и Павел Фишер.

«Рыбовка» также прозвучала 23 декабря под Карловым мостом, в парке Кампа.

«Рождественская месса» была написана чешским школьным учителем Якубом Яном Рыбой в к. XVIII в. на сюжет поклонения пастухов Младенцу Иисусу.